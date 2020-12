CAPITAL| Detran suspende atendimento no Centro mais uma vez por covid-19

Serviços presenciais estão suspensos na unidade até a próxima segunda-feira (14)

Agência do Detran-MS localizada no Pátio Central

Agência do Detran-MS (Departamento de Trânsito do Mato Grosso do Sul) localizada no Pátio Central suspendeu atendimento mais uma vez por covid-19. Serviço presencial irá retornar no local apenas na próxima segunda-feira (09).





Medida foi tomada após uma servidora testar positivo para o novo coronavírus. A mesma unidade já encerrou o atendimento temporariamente em julho, agosto e outubro pelo mesmo motivo.





Todos os agendamentos no local estão sendo suspensos e informados por sms e e-mail. A orientação sobre qual procedimento devem seguir também está sendo encaminhado pelos mesmos meios.





Conforme divulgado pelo Detran, a medida tem sido adotada em várias unidades como forma de conter o avanço do vírus. Outra ação de biossegurança é a sanitização realizada semanalmente em agências de Campo Grande e Interior.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Aletheya Alves