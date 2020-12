TCE-MS lança selo comemorativo dos 40 anos

©Aurélio Marques

A cerimônia de obliteração do selo conduzida pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Iran Coelho das Neves, reuniu chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no Plenário Conselheira Celina Martins Jallad, na manhã desta segunda-feira, 07 de dezembro, e seguiu todo o protocolo de recomendações sugerido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em razão da pandemia pelo Coronavírus. O lançamento ocorreu em comemoração aos 40 anos de instalação do TCE-MS, que foi oficializada com a primeira sessão em 28 de março de 1980.





No discurso de abertura, o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Iran Coelho das Neves, destacou que a realização restrita da solenidade, devido a pandemia, cumpre o calendário inadiável dos Correios em homenagear a Corte do MS. “Em nome dos meus pares, conselheiros aqui presentes e em nome de todos os servidores desta Casa, agradeço a presença de todas as autoridades que participam desta breve cerimônia de homenagem, e seguindo todos os protocolos de saúde celebramos este ato que enaltece os 40 anos de criação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul”.





O governador do Estado, Reinaldo Azambuja, ressaltou que a obliteração do selo perpetua a presença e a importância do Tribunal de Contas à sociedade sul-mato-grossense nesses 40 anos de história. “Fico muito feliz em poder participar de um momento como este, que vai servir como registro à memória de nosso Estado em reconhecimento ao excelente trabalho que essa Corte de Contas tem feito pelas instituições e por toda a sociedade ao longo desses anos”.





O superintendente estadual dos Correios, André Luiz Nascimento Reis, explicou que o lançamento de um selo, além de ser uma obra de arte, tem a importância de ser um registro histórico dos fatos que vão acontecendo em um País. “Hoje nos sentimos muito honrados em participar do lançamento deste selo personalizado e de sua obliteração, dando uma pequena contribuição na história do Estado de Mato Grosso do Sul e na história do Tribunal de Contas”.

Dando sequência, o presidente Iran Coelho das Neves, realizou a primeira obliteração do selo com o carimbo comemorativo. Em seguida, fizeram também a obliteração, o governador de MS Reinaldo Azambuja, o presidente da ALMS, deputado Paulo Corrêa, o presidente do TJMS, desembargador Pascoal Carmelo Leandro, o procurador-geral de Justiça do Estado, Alexandre Magno Lacerda, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior e o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.





Compondo a mesa, a cerimônia contou, ainda, com a participação do Ouvidor do TCE-MS, conselheiro Osmar Jeronymo, o diretor-geral da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), conselheiro Waldir Neves e do conselheiro Marcio Monteiro.









