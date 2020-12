Selo homenageia 40 anos do TCE-MS

O selo obliterado nesta segunda-feira, 7 de dezembro, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em homenagem aos 40 anos do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul foi desenvolvido pela Agência de Propaganda e Marketing Agilità, a partir de conceitos de modernidade, transparência, celeridade e eficiência. As formas utilizadas no selo estão harmonizadas com a logomarca do TCE-MS com predominância das cores azul e dourado, que remetem à fachada em vidro do edifício sede da Corte de Contas.





A obliteração consiste em marcar o selo com carimbo personalizado, representando a oficialização da marca do TCE-MS nos produtos dos Correios. Os carimbos comemorativos se destinam a difundir os fatos nacionais e internacionais relevantes, entidades e personalidades que se destacam em diversos segmentos, perpetuando o motivo, a data e o local em que os eventos são comemorados.





Com os dizeres “TCE-MS 40 anos – Correios - Campo Grande – MS – 20 de novembro a 19 de dezembro de 2020”, o selo personalizado será usado para franqueamento das correspondências da Corte de Contas. O superintendente dos Correios em Mato grosso do Sul, André Luiz Nascimento dos Reis, destacou durante a cerimônia no Plenário do Tribunal, que um selo atualmente tem um caráter muito mais de obra de arte, de registro histórico. “Antes ele era usado para registrar que uma encomenda foi devidamente pesada e paga por quem estava enviando. Hoje, temos outras formas de verificar isso. O selo hoje em dia é muito mais um registro histórico dos fatos que vão acontecendo no País ou em uma instituição. É possível estudar a história de um País por meio de suas emissões filatélicas”.





Essa não é a primeira vez que o Tribunal é homenageado com o lançamento de um selo em comemoração à sua criação. O primeiro foi lançado em 2005, marcando o Jubileu de prata da Corte de Contas. A marca filatélica deu visibilidade nacional ao TCE-MS, perpetuando o nome da Instituição.





Cinco anos depois, em 2010, um novo selo personalizado foi desenvolvido tendo a imagem do Pavilhão Nacional tremulando ao vento, emoldurado pelo mapa do Brasil, preenchido pelas flores do ipê, árvore símbolo nacional. O selo estampava também a marca comemorativa dos 30 anos.





O carimbo personalizado ficará na Agência Central dos Correios em Campo Grande, localizada na Avenida Calógeras, por 30 dias, para ser usado na obliteração das correspondências. Depois será recolhido e encaminhado para o acervo do Museu Postal dos Correios, em Brasília-DF.





Uma réplica deste carimbo, alusivo aos 40 anos, ficará exposta no Memorial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.









Por: Tania Sother