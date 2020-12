Previsão de chuva em maior quantidade a partir desta quarta-feira (23)

A meteorologia indica que a partir desta quarta-feira (23) as pancadas de chuva devem ocorrer de forma mais significativa e generalizada em Mato Grosso do Sul.





As condições esperadas para o dia são de céu parcialmente nublado a nublado não longo do dia. A chuva pode vir forte na região noroeste do Estado, e pancadas de chuva são esperadas para as demais áreas. As temperaturas no Estado podem registrar mínima de 20°C e máxima de 35°C.





Em Campo Grande haverá uma variação de nuvens pela manhã com pancadas de chuva localizadas que poderão vir fortes e acompanhadas de trovoadas a partir da tarde. As temperaturas ficarão entre 22°C e 29°C nesta quarta-feira na Capital.

O ano deve terminar e começar com chuva conforme estimativa quinzenal do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Até sábado (26) a região do bolsão deve concentrar os maiores acumulados, cerca de 80 milímetros, e 50 milímetros para as demais áreas. Já no período de 27 a 3 de janeiro, as chuvas podem ser mais frequentes e em maiores quantidades. Dessa vez a parte leste do Estado pode ter cerca de 100 milímetros, e 50 milímetros são esperados para as demais regiões. Para confirmação de estimativas a longo prazo é importante acompanhar as atualizações do Cemtec.





Por: Mireli Obando