HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (23)

Áries - 21/03 a 20/04

Objetivos profissionais ficarão mais claros. Você poderá decidir mudanças e criar novos planos para o futuro. Lua e Marte em seu signo revelarão desejos e ambições. O dia trará conquistas. Conte com poder de negociação em transações comerciais e contratos. Viagem favorecerá o amor. Bom momento também para falar com quem está longe. Fortaleça a reputação. Sucesso!





Touro - 21/04 a 20/05





Diminua a velocidade, descanse, e areje a cabeça. Novos projetos andarão positivamente. Você terá oportunidades de expansão na carreira em breve. Afaste preocupações e curta momentos de privacidade. Bom para relaxar num lugar bonito, aumentar a sintonia com a espiritualidade e restaurar suas energias. Amor com mais cumplicidade. Solte a imaginação!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Finalize atividades com um grupo, mude de assunto e dê atenção às amizades próximas. Trocas de mensagens carinhosas com amigos alimentarão o coração e despertarão lembranças gostosas. Júpiter e Saturno incentivarão viagens e planos de desenvolvimento. Aproveite para curtir as delícias da intimidade e intensificar o amor neste fim de ano.





Câncer - 21/06 a 21/07





Comemore uma conquista profissional. Clima agradável nos relacionamentos de trabalho e harmonia cotidiana darão satisfação. Impulsione a carreira e tome decisões sobre o futuro. Novas amizades mudarão referências. Aproveite para ampliar interações nas redes sociais e iniciar relações num novo grupo. Encontre prazer nas coisas simples e acalme o coração.





Leão - 22/07 a 22/08





Quebre a rotina com uma viagem curta, decidida de última hora, ou atividade diferente com os filhos ou o par. O dia será acelerado nas comunicações de trabalho. Talvez precise alterar a agenda e ajustar panos. Lua e Marte trarão otimismo e aventuras. Divulgue o trabalho nas redes sociais e ganhe relevância. Inovações darão resultados. Brilhe e atraia novas relações!





Virgem - 23/08 a 22/09





Decida mudanças e aumente seu poder. Notícias de longe alegrarão o coração. Hora de dar atenção à família, resgatar relações do passado e aprofundar vínculos importantes em sua vida. Júpiter e Saturno anunciam expansão do trabalho e responsabilidade com a saúde. Aposte num estilo de vida diferente e mude hábitos. Amor com lindos sonhos e foco no futuro.





Libra - 23/09 a 22/10





Inicie relações num novo padrão. O dia trará harmonia e entendimento nos relacionamentos próximos. Espere por declaração de amor e conversas motivadoras. Contato com irmãos, primos, filhos ou pessoas queridas manterão o astral em alta. Mágoas passadas ficarão para trás. Conversas em família criarão um clima carinhoso e protetor. Cultive as emoções positivas!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Bom acordo financeiro animará o clima. O dia será agitado no trabalho e atividades cotidianas. Hora de cuidar da saúde e segurança da família. Comunicações permanecerão abertas. Espere por novidades de amigos e entendimento no amor. Se estiver só, uma conversa alinhada ao seu momento poderá resultar num novo envolvimento. Valerá dobrar a atenção na saúde.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Clima animado no amor, com os filhos e no trabalho. Boas perspectivas na área financeira e orçamento organizado permitirão um pouco mais de extravagância nas compras de fim de ano. Conte também com criatividade para não exagerar nos gastos e presentes. A Lua trará maior exposição e poder de conquista. Cultive a alegria. O bom humor e o prazer estarão de volta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Sentimentos generosos darão leveza aos relacionamentos e às atividades com a família. Aproveite para dar um toque pessoal na decoração da casa. Valerá mover móveis, descartar coisas sem uso e liberar espaços. Caminhos mais iluminados e ideias geniais para novos projetos marcarão este fim de ano. Curta momentos de liberdade e comece novo ciclo de vida.





Aquário - 21/01 a 19/02





Coloque a conversa em dia com amigos e fique por dentro das notícias. Novidades da família, convites e confraternização com a equipe agitarão o clima. Prefira comemorações on-line e resolva o que puder de casa. Deslocamentos, só com atenção total às orientações de saúde. Não se arrisque no trânsito ou em lojas cheias. Melhor será manter distância social e relaxar.





Peixes - 20/02 a 20/03





Siga dicas de amigos nas compras de última hora e aposte em soluções originais para ficar longe das aglomerações. Neste fim de ano atípico, antigos padrões de consumo perderão o sentido. Curta o carinho da família e crie planos no amor. Negócios e conexões profissionais em andamento positivo tornarão o panorama futuro mais otimista. Novas amizades à vista!









Por: ROSA DI MAULO





***