PONTA PORÃ| Hospital Regional realiza mais de 100 exames endoscópicos (CPRE)

Procedimento ajuda a desobstruir dutos do aparelho digestivo e previne cirurgias complexas; Hospital é gerenciado pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES)

O Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã (MS), registrou entre os meses de maio a dezembro de 2020, 106 procedimentos de abordagem endoscópica dos canais pancreáticos e vias biliares, a CPRE (Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica). A unidade é referência neste procedimento para o Mato Grosso do Sul e já beneficiou pacientes com anomalias complexas no aparelho gastrointestinal.





“A CPRE é um procedimento minimamente invasivo que tem o objetivo de desobstruir a via biliar do ducto pancreático principal, ela evita que o paciente passe por uma grande cirurgia e possibilita que resolva casos simples, além de oferecer uma recuperação rápida e efetiva”, explicou o cirurgião endoscópico, Robin Mauricio Yance Hurtado.





Desde maio o Hospital Regional de Ponta Porã passou a ser referência no procedimento de abordagem endoscópica dos canais pancreáticos e vias biliares. O médico ressalta o tratamento de pacientes registrados apenas na literatura médica.





“Em todos esses atendimentos recebemos até pacientes com conexões anômalas entre os dutos do fígado com o intestino, remoção de cálculos de três centímetros, coisas que só acontecem quando o paciente está doente há muito tempo. É uma grande vantagem ter esse procedimento disponível no SUS e em Ponta Porã”, afirmou o médico.





Idiran José Catellan Teixeira, 53 anos, reside no município de Dourados e passou pelo procedimento da CPRE e retirada da vesícula no Hospital Dr. José de Simone Netto. Ele deixou uma carta de agradecimento aos profissionais da saúde. “Ressalto a boa estrutura da unidade na realização do procedimento e agradeço a todos que me atenderam com dedicação, competência e empenho dos profissionais em realizar as funções com boa vontade”, disse.





Anualmente, mais de 1 milhão de pacientes no mundo são submetidos a CPRE para diagnosticar e, principalmente, tratar doenças bilio-pancreáticas.





Por: Camila Gonçalves Fernandes Kaveski