Concurso com 273 vagas para a Guarda Civil abre inscrição no dia 23 na Capital

Corporação não faz processo seletivo há uma década em Campo Grande. Salário é de R$ 1,6 mil

Homens da Guarda durante fiscalização do toque de recolher em Campo Grande

Vão ser abertas no dia 23 de dezembro inscrições a concurso que vai selecionar 273 guardas civis metropolitanos para Campo Grande. A taxa será de R$ 120 e haverá vagas para concorrência ampla e cota para pessoas com deficiência, índios e negros.





O salário oferecido é de R$ 1,690, mais uma bolsa-alimentação de R4 273.





A GCM (Guarda Civil Metropolitana) não fazia processo seletivo há mais de uma década. O concurso aberto hoje foi anunciado em 2018 e vinha sendo adiado. A empresa responsável será a Selecon (Instituto Nacional de Seleções e Concursos), com sede no Rio de Janeiro.





Conforme edital publicado hoje, o prazo para as inscrições vai até as 23h59min de 28 de de fevereiro de 2021. O procedimento será feito apenas pela internet no site www.selecon.org.br, no ambiente do candidato. Só será efetivada a participação de quem pagar o boleto até 1 de março.





O pedido de isenção da taxa de inscrição para candidatos que não possam pagar precisa ser feito até 17 de dezembro, seguindo as regras do edital, que incluem comprovação de hipossuficiência financeira, quadro de desemprego ou mesmo ser doador de sangue.





Para os candidatos com deficiência, também ser preenchida ficha específica, à qual deve ser anexada comprovação médica da situação. Se a pessoa tiver necessidade diferenciada para a prova, também deverá informar.





Prova





Serão seis etapas, prova objetiva, marcada para 16 de maio, exame atropométrico e avaliação física, avaliação psicológica, exame médico, investigação social e o curso de formação.





Para essa fase, serão chamados 388 candidatos, para chegar nas 273 vagas oferecidas. Dessas, 218 são para ampla concorrência, 14 pessoas com deficiência, 27 para negros e 14 dias.





Foi divulgado pela prefeitura que o posto de informações da Selecon será na Rua 25 de dezembro, 924 – Jardim dos Estados. A Central Telefônica tem os números 0800 799 9905- (67) 3022-9464, (21) 2532-9638, (21) 2215-2131, (21) 2036-0563, (21) 2036-0564, (65) 3653-0131 e (65) 3653-7184





O atendimento será em dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Há, ainda, um e-mail disponibilizado no faleconosco@selecon.org.br.





Por: Marta Ferreira