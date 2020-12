PANDEMIA| Em dia recorde, Mato Grosso do Sul registra 31 mortes por Covid

Mato Grosso do Sul registrou oficialmente 31 novas mortes em decorrência da Covid-19 nesta terça-feira (22). Desde o início da pandemia esse é o maior número de vidas perdidas no Estado em apenas 24 horas. O recorde anterior era de 28 óbitos registrados em 16 de agosto. A média móvel da última semana é de 20,1.





Com idades entre 18 e 84 anos, os pacientes que não resistiram as complicações causadas pela doença são de Campo Grande (17), Dourados (2), Fatima do Sul (2) e Ponta Porã (2). Miranda, Mundo Novo, Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Cassilândia, Bela Vista, Rio Brilhante e Corumbá registraram um óbito cada. Ao todo o Estado contabiliza 2.108 mortes.





Registro de óbitos por semana epidemiológica





A atualização do boletim Covid, registrou 1.342 novos casos da doença no Estado. Os cinco municípios com maior número de infectados são: Campo Grande (+483), Dourados (+227), Maracaju (+77), Três Lagoas (+52) e Ponta Porã (+44). A média móvel da última semana é de 1.271,1 casos diários, enquanto o total de infectados pelo vírus desde o início da pandemia soma 123.529.





Mato Grosso do Sul possui 14.360 casos ativos da doença, sendo 13.682 em isolamento domiciliar e 678 pacientes internados em leitos clínicos (375) e de UTI (303). A taxa de ocupação de leitos na macrorregião de Campo Grande está em 111%, Dourados 84%, Três Lagoas 58% e Corumbá 55%.





Os casos sem encerramento pelos municípios totalizam 6.880, e as amostras em análise no Laboratório Central são 3.955 nesta terça-feira.





Confira aqui o detalhamento do boletim Covid.





Por: Mireli Obando