CAPITAL| Vereadora mais jovem e única mulher, Camila Jara abre processo seletivo para seu gabinete

Já pensou em trabalhar na Câmara Municipal e ajudar a fazer a diferença em Campo Grande? Se esse é seu sonho, a vereadora eleita Camila Jara abriu processo seletivo para preencher três vagas em seu gabinete. Mulher mais votada no pleito e única representante feminina no legislativo municipal, ela já se destaca como liderança e começa fazendo história.





Camila também será a pessoa mais jovem na câmara e chega dando o exemplo de boas práticas, já que pouca idade não significa necessariamente inexperiência: ela ingressou na faculdade de Ciências Sociais na UFMS, participou do Estágio Visita na Câmara Federal em Brasília, milita no Partido dos Trabalhadores e no movimento estudantil e está à frente de diversos coletivos, como o Elas Podem, cujo intuito é desenvolver as potencialidades das mulheres para que consigam alcançar seus objetivos.





Com uma trajetória tão vigorosa, o processo seletivo também deve seguir um rigoroso método, onde serão observadas, além das capacidades técnicas, alinhamento com o projeto político da vereadora. A equipe deverá focar em pautas caras à população campo-grandense, em especial a mobilidade urbana; uso dos espaços públicos; integração com novas tecnologias; acesso à educação de qualidade; segurança e participação das mulheres na vida pública e defesa do SUS.





De acordo com Camila Jara, "temos que tratar a política com mais seriedade e entender que devemos apresentar os melhores resultados para a população, que é quem paga nosso salário. Por isso, selecionar as melhores pessoas é muito importante nesse processo".





O processo seletivo é realizado em parceria com a Legisla Brasil, uma organização sem fins lucrativos que tem construído parcerias com vereadoras e vereadores interessados em melhorar seus mandatos. Ao todo, a Legisla já atuou junto a mais de 30 mandatos, garantindo efetividade e transparência ao trabalho nas câmaras municipais.





https://legislabrasil.org/selecao/camila-jara/ . As inscrições começam nesta terça-feira, dia 22, e vão até dia 06 de janeiro, contando com 3 grandes etapas: alinhamento comportamental, testes multidisciplinares e técnicos e, por último, mas não menos importante, entrevistas. A inscrição para as vagas pode ser feita através do site









ASSECOM