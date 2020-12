Pandemia: 60% dos brasileiros deixaram de controlar diabetes

Pessoas com diabetes, assim como as que possuem hipertensão, obesidade e mais de 60 anos compõem o grupo de maior risco de infecção pelo vírus SARS-coV-2

Um recente estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes – SBD – revelou dados preocupantes sobre o comportamento do paciente com diabetes durante os meses de pandemia de Covid-19. Entre os dias 22 de abril e 4 de maio, 59,4% das pessoas com diabetes apresentaram uma piora no controle glicêmico





De fato, a pandemia mexeu com muitas pessoas de maneira negativa, especialmente na mudança de hábitos. Os dados da SBD apontam que 59,5% dos entrevistados reduziram a prática de atividades físicas, tão importante para o bom desenvolvimento do organismo de pacientes com diabetes.





Outro dado preocupante foram os mais de 38% dos pacientes que afirmaram terem adiado consultas ou exames que já estavam marcado; e 40,2% não marcaram novas idas ao médico desde o início da pandemia.





É importante ressaltar que pessoas com diabetes, assim como com hipertensão, obesidade e maiores de 60 anos compõem o grupo de maior risco de infecção pelo vírus SARS-coV-2. A pesquisa revelou que 95% dos pacientes diabéticos respeitaram com rigor as normas de distanciamento social.





Cenário da diabetes no Brasil





Há no Brasil, atualmente, 16 milhões de pessoas com diabetes. Estima-se que até 2045 haverá 2 milhões, conforme estudo da SBD. Contudo, também há uma projeção de que 46% do total de pessoas com diabetes no Brasil sequer saibam que têm a doença.





De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de dois terços das pessoas que morrem por problemas de coração têm diabetes, e mais de 80% das mortes por diabetes estão diretamente relacionadas a problemas cardíacos e renais.





É importante destacar que a diabetes é uma doença crônica que afeta a forma como o organismo metaboliza a glicose. Entre os principais sintomas da diabetes pode-se destacar o excesso de sede, o aumento do apetite, a perda de peso, o embaçamento da visão, a frequência de infecções e vontade de urinar várias vezes ao longo do dia e à noite.





São catalogadas dois tipos de diabetes: a tipo 1 e a tipo 2. Na primeira há a deficiência de insulina; é na segunda, o caso é associado ao estilo de vida, obesidade, e predisposição genética hereditária.