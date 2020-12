BATAGUASSU| Prefeitura fará sorteio de bicicletas por meio de live no Réveillon

Sem a realização da tradicional Festa de Réveillon devido as medidas restritivas em prevenção a Covid-19, a Prefeitura de Bataguassu vai presentear a população bataguassuense com o sorteio de bicicletas através de uma live.





O objetivo, segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) é celebrar a chegada de 2021 como em anos anteriores. "Optamos pelo formato de live para não deixarmos de prestigiar nossos munícipes com o sorteio das bicicletas. Convidamos desde já a todos para que façam seus cadastros e acompanhem a live", destacou Caravina.





Serão sorteados um total de 40 bicicletas divididas entre moradores de Bataguassu e Distrito de Nova Porto XV.





A live será desenvolvida no dia 31 de dezembro de 2020, com início previsto para às 22 horas (horário de Brasília), no Clube da Melhor Idade e será transmitida pela página do Facebook da Prefeitura. Logo após o sorteio, haverá queima de fogos.





Os cadastros já podem ser feitos através deste link e serão encerrados no dia 30 de dezembro (quarta-feira), às 12 horas (horário de Brasília).





Para participar, é necessário preencher todos os dados solicitados corretamente. Só será permitido uma única inscrição no sorteio, que será válido apenas para moradores (as) residentes no município de Bataguassu.





Aos ganhadores, as bicicletas poderão ser retiradas no Clube da Melhor Idade (rua Lirio H. G. Mussi, 155, Residencial Modelo), no período de 4 a 8 de janeiro de 2021 mediante a apresentação de documento pessoal com foto. Para os moradores do Distrito de Nova Porto XV, as bicicletas poderão ser retiradas na Subprefeitura, no mesmo período.





ASSECOM