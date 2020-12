Operação do Exército apreende 57 armas, 26 mil munições e prende duas pessoas

Trabalho foi realizada nas áreas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Militar durante fiscalização de produtos ©Divulgação

Operação do Exército Brasileiro realizada ao longo da última quinzena do mês de novembro, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, terminou com 57 armas e 26 mil munições apreendidas. A atividade teve como finalidade fiscalizar empresas e pessoas físicas que tratam com Produtos Controlados pelo Exército.





Ao todo, as equipes percorreram 26.000 quilômetros nos dois estados e fizeram 188 fiscalizações Foram apreendidos ainda mais de 21.000 em espoletas e cartuchos para recarga. As ações também resultaram em 2 prisões e 18 empresas foram autuadas por não estarem atendendo às legislações vigentes.





“A realização dessa operação faz parte de um conjunto de medidas adotadas pelo Exército Brasileiro para tornar cada vez mais eficiente a fiscalização de empresas e pessoas físicas que exercem atividades com produtos controlados, reduzindo a possibilidade de cometimento de ilícitos com esses materiais”, disse o Exército em nota.