Motorista perde controle da direção, cai em rio e anda 6km para pedir ajuda

Com a queda carro ficou com a parte traseira submersa e marido da condutora ficou preso no veículo

Carro ficou preso em árvores no rio ©O Pantaneiro

Motorista de 38 anos precisou andou 6 quilômetros após perder o controle da direção do carro em que estava com o marido e cair no Rio Betione, em Bodoquena, distante 260 quilômetros da Capital.





De acordo com o site O Pantaneiro, o casal estava retornando de Bonito pela MS-178 quando a motorista perdeu o controle da direção em uma curva. No momento do acidente o asfalto estava molhado e então o carro saiu da pista e caiu no rio.





A mulher conseguiu se soltar e foi buscar ajuda, já que o marido, 42 anos, ficou preso e não sabia nadar. Ela andou por 6 quilômetros até encontrar com um vigia de uma mineradora que acionou a Polícia Militar.





Quando os policiais chegaram o carro estava com a parte dianteira presa nas árvores e a traseira submersa nos rios. Vendo o risco que o homem preso no veículo corria, os militares entraram na água e fizeram a retirada pela parte mais rasa.





Ainda de acordo com o Pantaneiro, o casal tinha ferimentos leves e foram levados para o pronto-socorro.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Ana Paula Chuva