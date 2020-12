Em entrevista no Jornal das 7 da Rádio FM UCDB, Carlão destaca seu perfil popular

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) concedeu na manhã desta segunda-feira (14), entrevista aos jornalistas Karina Anunciato e Michael Franco, no Jornal das 7 da rádio FM Educativa UCDB 91,5. Carlão falou sobre o balanço de seu mandato com números expressivos como 220 Leis sancionadas, mais de 10 mil indicações e emendas a entidades da saúde e social. Sua reeleição com 4.836 votos, sendo o segundo vereador mais votado em Campo Grande e sua candidatura à presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal.





“Eu entendo que a Câmara está afastada do povo. Eu quero propor mudança, de ser uma Câmara mais próxima do povo, com as audiências e sessões itinerantes”, disse Carlão.





Para ele, o papel do vereador é ser um “servidor do Povo, um despachante comunitário, precisa ser acessível à população”, caso contrário não consegue permanecer exercendo a função. Sobre ter sido o segundo vereador mais votado na Capital na última eleição, Carlão explicou que o vereador precisa estar presente, junto com o povo e divulgar suas ações.





“Se você quer ser reeleito em 2024, tem que começar a trabalhar hoje e por onde o vereador passar tem demanda, tem que atender o povo”.





Por: Janaina Gaspar