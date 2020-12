Motorista morre após colisão de carros em curva de rodovia em MS

Segundo bombeiros, chovia muito no momento do acidente. Condutora da caminhonete teve ferimentos leves e foi encaminhada para um hospital de Caarapó.

Motorista morre após colisão de carros, na MS-156, em Caarapó ©A Gazeta News/Foto

Um motorista de 26 anos morreu no final da tarde desta quinta-feira (3) após a colisão de dois carros na MS-156, entre os municípios de Caarapó e Amambai, ambos na região sul do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi em uma curva da rodovia, a vítima morreu antes do socorro chegar.





De acordo com a corporação, o carro do motorista foi atingido por uma caminhonete que era conduzida por uma mulher. Ela apresentou ferimentos leves e foi encaminhada por motoristas que passavam pelo local até um hospital de Caarapó.





Ainda de acordo com os bombeiros, a suspeita é que a motorista teria perdido o controle do carro por conta de grãos de soja que estavam na pista. No momento do acidente chovia muito. Em ambos dos carros, os condutores estavam sozinhos.





Caminhoneiros relatam ao militares que estiveram na ocorrência, que pouco antes do acidente, um caminhão passou no local com parte da carga de soja caindo na pista. Ele teria chegado a percorrer cerca de 15 km pelo rodovia. Com a chuva e com os grãos na pista, parte dela ficou escorregadia.

Chuva e soja na pista podem ter contribuído em acidente que matou homem de 26 anos, na MS-156 ©Corpo de Bombeiros/Divulgação