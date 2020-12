Meteorologia prevê fim de semana de tempo instável

Gradativamente as chuvas estão retornando ao Estado, amenizando as temperaturas e melhorando a qualidade do ar. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima reforça que dezembro é um dos meses mais chuvosos, e pelo menos até o dia 16 de dezembro prognóstico aponta chuvas que podem chegar a 125 milímetros de acumulados.





O final de semana promete ser de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva generalizada em Mato Grosso do Sul, segundo a especialista em meteorologia do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Franciane Rodrigues. "Os grande volumes poderão ocorrer especialmente na parte centro-sul. Assim é recomendável atenção a condições adversas de tempo como chuvas intensas, raios, ventos fortes e granizo. As temperaturas com tendência de ligeira queda, especialmente no domingo, quando as temperaturas poderão variar entre 15°C a 31°C. Em Campo Grande entre 20°C a 26°C", destaca.

Nesta sexta-feira (4) haverá aumento de nebulosidade dando condições a céu nublado a parcialmente nublado com potencial de chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.





Chuva volumosa e significativa está prevista para o centro-sul do Estado. Recomenda-se atenção as condições de tempo adverso como chuvas intensas, raios, ventos fortes e granizo.





A umidade relativa do ar estará com índices variando entre 90% e 50% ao longo do dia. Vento fraco a moderado com rajadas de vento em todas as áreas.





As temperaturas em Mato Grosso do Sul estarão amenas e podem variar entre 21°C a 35°C. Para Campo Grande a mínima será de 22°C e a máxima de 35°C.





Por: Mireli Obando