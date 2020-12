HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (4)

Áries - 21/03 a 20/04

A semana terminará com convites e surpresas gostosas que esquentarão o coração. Aproxime alguém especial com gestos generosos e palavras motivadoras. Clima alegre e carinhoso com os filhos, ou o par, manterá o astral em alta. Hora de aprofundar um vínculo importante e tomar decisões de vida. Prazeres diferentes, aventuras e novidades. Conquistas pessoais a caminho!





Touro - 21/04 a 20/05





Desapego do passado será seu principal desafio nesta época de mudanças. A semana terminará com o carinho da família e autoestima positiva. Relaxe, descanse, imprima energias positivas na casa e encontre coisas que considerava perdidas. Abra as janelas e renove o ar. Bom também para arejar a cabeça com novas ideias e soluções originais. Harmonia no amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Entendimento e sintonia com o par, irmãos e amizades próximas darão uma sensação gostosa de proteção emocional, hoje. Troque mensagens carinhosas, compartilhe sentimentos e fortaleça os laços afetivos. Ideias criativas enriquecerão um projeto de trabalho on-line e interações nas redes. A semana terminará com esperanças e animação. Descubra novidades!





Câncer - 21/06 a 21/07





Boas perspectivas financeiras trarão confiança no futuro. Hora de por a vida em ordem e concretizar planos. Mudança no ambiente social, ou ingresso num novo grupo, abrirá portas no amor. Fique de olho nas oportunidades de trabalho e dê um passo maior na carreira. Conquista profissional ou afetiva fará toda diferença. Planeje a viagem dos sonhos com antecedência.





Leão - 22/07 a 22/08





Resolva assuntos do coração e reinvente a vida. Planos de viagem com os filhos, ou o par, animarão o clima. Aproveite a Lua em seu signo para cuidar da imagem e necessidades pessoais. A semana terminará com fé, clima alegre, entusiasmo e decisões de vida. Receba apoio e conselhos sábios de uma amizade. Boas notícias de longe. Realize sonhos!





Virgem - 23/08 a 22/09





A semana terminará com decisões de mudança e da vida familiar. Clima carinhoso com colegas de equipe e amigos compensará os esforços dos últimos dias. Impulsione a carreira. Estratégias darão certo para divulgar o trabalho e aumentar a audiência. Interações nas redes despertarão novos focos de interesse. Tudo aberto no amor! Conversas delicadas com irmãos.





Libra - 23/09 a 22/10





Tome a iniciativa nos relacionamentos. A semana terminará com conversas motivadoras, esperanças e horizontes mais amplos. Um projeto em outro lugar ou com parceiros de fora poderá decolar. Pesquise informações de um curso. Você terá ótimo desempenho nos estudos, negociações comerciais e entrevistas de trabalho. Novas relações à vista! Vença inseguranças.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Melhore a reputação e ganhe projeção, hoje. Negociações de trabalho terão andamento positivo em breve, mesmo que pareça desafiador, não desista! A motivação virá da empatia nos relacionamentos. A semana terminará com perspectivas positivas na área financeira. Planeje o orçamento e investimentos futuros. Clima mágico e inspirador no amor. Solte a imaginação!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Nada melhor do que conversas claras para eliminar angústias e fortalecer os relacionamentos. Exponha planos, troque confidências, chegue em bons acordos e promova a união familiar. A semana terminará com clima íntimo e respostas existenciais. Bom para determinar objetivos pessoais, desenhar planos e reinventar a vida. Comece novo ciclo. Paixão em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Algumas concessões serão necessárias para diminuir distâncias numa relação especial. Diferentes interesses poderão causar inseguranças no amor. Valorize as coisas boas da convivência e encontre pontos em comum. Este mês trará autoconhecimento e superações. A semana terminará com clima carinhoso e decisões familiares. Encerre processos do passado.





Aquário - 21/01 a 19/02





Clima animado nos relacionamentos. Troque ideias com amigos, fortaleça a posição na equipe de trabalho e curta momentos alegres e carinhosos com o par. A cabeça estará à mil. Amplie interações nas redes e vibre com as novidades. Vênus na área da carreira favorecerá parcerias, associações e negócios. Amor com sonhos, companheirismo e mais emoção.





Peixes - 20/02 a 20/03





Encerre a semana com sabor de vitória e grande entusiasmo no trabalho. Você poderá firmar um negócio, conquistar clientes e tornar as perspectivas financeiras mais positivas. Transações imobiliárias ganharão agilidade. Bom momento para investir na casa e resolver assuntos de família com propostas claras. Plante boas sementes para o futuro. Sucesso na carreira!





Por: ROSA DI MAULO





