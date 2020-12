HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (5)

Áries - 21/03 a 20/04

Sábado gostoso para curtir a natureza, atividades ao ar livre e momentos carinhosos com os filhos, ou com alguém especial. Se estiver só, tudo aberto para se apaixonar e imprimir tons fortes na vida íntima. Com Marte em seu signo, não haverá porta fechada. Ótimo momento para decidir novos rumos e partir para a ação. Encontre soluções originais. Tem jeito para tudo!





Touro - 21/04 a 20/05





A família estará em primeiro lugar. Crie um ambiente carinhoso e animado em casa mesmo. Notícias cobrarão cautela nas decisões sobre o fim de ano. Talvez resolva adiar uma viagem ou cancele compromissos sociais. Melhor ficar por dentro das novidades pela internet, relaxar, recarregar as baterias com momentos relaxantes e curtir as delícias da intimidade.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Conversas gostosas e animadas alegrarão este sábado que trará novidades de amigos e mais empolgação no amor. Dê um tempo nos assuntos de trabalho, areje a cabeça com humor e pensamentos leves. Cuide do corpo, viaje num bom livro ou seriado, circule nas redes e descubra tendências. Hora de se ligar no que é essencial e simples. Viva um dia de cada vez.





Câncer - 21/06 a 21/07





Valores afetivos contarão muitos pontos nas escolhas. Aproveite o sábado para planejar uma viagem, investir no seu futuro, fazer compras on-line e implantar hábitos saudáveis. Rotina organizada trará bem-estar e equilíbrio. Encontre prazer nas coisas simples e corriqueiras. A magia estará nas sutilezas e detalhes de tudo que fizer. Eleve os sentimentos. O amor chegará.





Leão - 22/07 a 22/08





Nada mais estimulante do que um plano de viagem, alegria dos filhos e momentos carinhosos em família. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se cuidar com carinho e dar atenção aos sonhos. Muitas emoções, neste sábado que também trará notícias de alguém do passado e de amigos de longe. Toques delicados na decoração deixarão a casa mais bonita.





Virgem - 23/08 a 22/09





Durma mais, relaxe, medite e aumente a sintonia com a força interior. O sábado dará destaque aos sonhos e sentimentos. Arrumações na casa permitirão melhor organização. Não alimente tristeza e emoções negativas. Fique com as boas lembranças do passado e prepare o coração para novas experiências. Desejos de mudanças ficarão fortes. Decida o quer para o futuro.





Libra - 23/09 a 22/10





Renove o ambiente social e estilo de vida. O sábado trará novidades, iniciativas nas relações e novas interações nas redes sociais. Pesquise informações de um curso ou aprenda peculiaridades de outra cultura. Hora de pensar positivo, soltar a curiosidade, ampliar seu repertório e a bagagem cultural. Converse com irmãos e viabilize planos. Viagem à vista!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Panorama positivo na carreira inspirará novos planos. Anote ideias, faça contas, avalie custos e planeje o orçamento. O sábado será produtivo. Adiante tarefas e aproveite a inspiração para enriquecer um projeto de trabalho. Encontre tempo também para treinar ou caminhar e diminuir a ansiedade. Amor com lindos sonhos e expectativas. Se estiver só, cheiro de paixão no ar!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Quebre a rotina e curta atividades ao ar livre. Valerá também relaxar num lugar bonito, perto da natureza ou praticar o esporte favorito. Uma onda de energia positiva envolvendo seu signo trará momentos deliciosos, otimismo e alegria, no convívio com os filhos, o par ou mesmo só. Surgirão oportunidades. Dia de sorte! Basta você estar de bem com a vida e andar com fé.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Curta momentos de privacidade e cultive a paz de espírito. O sábado será íntimo e revitalizante. Bom para planejar mudanças e atividades em casa. Troque confidências e compartilhe sonhos com o par. Emoções fortes darão nova dimensão ao amor. Aproveite também para fazer um balanço dos últimos tempos e encerrar um longo ciclo de vida. Novo trabalho pela frente!





Aquário - 21/01 a 19/02





Tudo aberto no amor, neste sábado! Curta momentos românticos temperados com muito carinho e conversas animadas. A vida terá mais encanto, com amizades estimulantes, perspectivas financeiras positivas e vida íntima gostosa. Se estiver só, novo envolvimento balançará as estruturas, hoje. Renove os sentimentos. O coração falará mais alto que a razão.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite uma onda de energia positiva para concretizar sonhos e planejar o futuro. O sábado será de trabalho. Desenhe planos, determine metas e decida investimentos. Sucesso e prestígio. Impulsione um empreendimento e firme bons negócios. Caminhos estarão iluminados. Encontre soluções práticas e as parcerias certas. Confiança e sintonia, no amor.





Por: ROSA DI MAULO





