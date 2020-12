Fim de semana de tempo nublado e possibilidade de chuva forte em MS

O primeiro fim de semana de dezembro será sob alerta para temporais em Mato Grosso do Sul segundo o Climatempo.





Neste sábado (5) a previsão indica tempo fechado com possibilidade de chuva volumosa e significativa em todas as regiões do Estado, especialmente nos períodos entre tarde e noite. Permanece o alerta para rajadas de vento de até 80 km por hora.





O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) recomenda atenção para possíveis alagamentos e enxurradas temporárias pois as condições meteorológicas podem provocar chuvas intensas, acompanhadas de raios e granizo.





A umidade relativa do ar estará elevada neste dia com variação estimada entre 60% a 100%.





O sábado poderá registrar temperaturas entre 16°C a 39°C no Estado e na capital a variação está estimada em 22°C a 31°C.





Por: Mireli Obando