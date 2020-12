Feriado é antecipado e Judiciário não terá expediente nesta segunda-feira (7)

Mudança foi publicada através de portaria na edição de 6 de novembro no Diário da Justiça

Monumento em frente ao Fórum de Campo Grande ©Kisie Ainoã

O Dia da Justiça, celebrado no dia 8 de dezembro, foi antecipado para esta segunda-feira (7). Por isso, não haverá expediente no Foro Judicial de primeira e segunda instâncias.





A mudança foi publicada através de portaria na edição de 6 de novembro no Diário da Justiça e assinada pelo presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), desembargador Paschoal Carmello Leandro.





O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) também não terá expediente pelo mesmo motivo.





De acordo com o TJMS, o plantão judiciário funcionará nesta segunda-feira normalmente pra casos considerados urgentes, como mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e outros casos que exijam decisão imediata.









Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Gabriel Neris