Com covid-19, André Puccinelli está isolado em apartamento

Ex-governador está com sintomas leves e descobriu estar com covid desde quinta-feira

Com sintomas leves, o ex-governador André Puccinelli, de 72 anos, está com covid-19, permanecendo isolado em sua residência, em seu apartamento na Rua Euclides da Cunha, já medicado e com a devida orientação médica. Ele descobriu que estava com a doença na última quinta-feira (17).





“Não fui eu que peguei e sim foi esta covid me pegou”, brincou Puccinelli em entrevista ao site Campo Grande News, dizendo que está isolado em um quarto na sua residência, onde recebe sua alimentação com todas as medidas preventivas.





“É uma doença chata, pois tenho que ficar sozinho no quarto, receber a comida da porta com luvas, para evitar o contato com as demais pessoas, mas entendo que neste momento tenho que ficar quieto, até passar a quarentena”, descreveu Puccinelli.





O ex-governador contou que sua esposa, Beth Puccinelli, não teve nenhum sintoma da doença e vai fazer o teste na próxima segunda-feira (21). “Tem que esperar a janela imunológica para poder fazer o teste e sair o resultado correto”, destacou. Puccinelli faz parte do grupo de risco, por ter mais de 60 anos, mas ponderou que está apenas com sintomas leves da doença. “Está tudo em ordem, agora é esperar a recuperação”.





Por Leonardo Rocha