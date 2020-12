BATAGUASSU| Homem tenta matar ex-mulher e seu companheiro e acaba morto

Mais um homicídio foi registrado na tarde deste sábado (19) no assentamento Santa Paula em Bataguassu.

De acordo com informações colhidas no local do crime, um homem identificado como Antônio Bezerra de Souza, teria ido até o sítio onde a ex-mulher reside e tentado matar ela e seu atual companheiro com golpes de faca.





Segundo relatos de testemunhas durante a briga Antônio de posse de uma faca teria chegado a atingir os dois, porém em dado momento a ex-mulher, conseguiu golpeá-lo com um objeto, momento em que, tomou a faca e desferiu golpes contra ele. Faleceu no local.





Segundo um filho da mulher que estava no local do crime, Antônio estaria realizando constantes ameaças contra a ex-mulher, que segundo ele, seria por conta dele não aceitar o término do relacionamento entre os dois.





Porém as ameaças haviam aumentado ainda mais, após a morte de uma filha da mulher, que seria enteada de Antônio, de acordo com as testemunhas ele culpava a mulher pela morte.





O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e socorreu a mulher e seu atual marido, com ferimentos leves. A mulher possuía medida protetiva contra Antônio.





Equipes da Policia Militar estão realizando o isolamento do local, enquanto aguardam a chegada de equipes da Perícia e também da Policia Civil.

