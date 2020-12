CAPITAL| Vereador Carlão concede Título de Cidadão a Melissa de Andrade e Fabrício Colacino

Na manhã desta segunda-feira (14), no Plenarinho "Edroim Reverdito" da Câmara Municipal, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) 1º secretário da Casa de Leis, outorgou o Título de Cidadão Campo-grandense a nutricionista Melissa de Andrade Rodrigues Ayache e ao médico Oncologista Dr. Fabrício Colacino da Silva. O Engenheiro Claudeir Alves Mata também receberia a honraria, mas não compareceu por estar com o coronavírus.





“Devido a pandemia de coronavírus (COVID-19) precisamos alterar a solenidade, realizada anualmente pela Câmara para outorga do Título de Cidadão Campo-grandense, Medalha do Mérito Legislativo e Título de Cidadão Benemérito. Com o aumento no número de casos decidimos entregar as homenagens individualmente, respeitando todas as normas de biossegurança. Hoje foi o primeiro dia de entregas e tive a honra de homenagear dois profissionais da saúde. A Melissa que atua como nutricionista clínica da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) e ao médico Fabrício Colacino, Doutorado em Medicina Oncologia Ginecológica, idealizador do Programa de Prevenção do Câncer da Cassems e Hospital do Câncer Alfredo Abrão”, afirmou.

Currículos - Melissa de Andrade Rodrigues Ayache: Nasceu no dia 12 de junho de 1980 na cidade de Porto Velho (RO). Formou-se em Nutrição pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) em 2004, e concluiu especialização em Nutrição Clínica pela Universidade Gama Filho, em 2008. Atua como nutricionista clínica da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) e assumiu, em 2012, a Coordenação do Programa de Assistência à Saúde Cozinha Experimental, na qual ministra cursos sobre alimentação saudável e substituições alimentares. Em 2019, lançou a primeira coletânea de Cadernos de Receitas desenvolvidas na Cozinha Experimental.

Fabrício Colacino Silva Nasceu em Presidente Prudente (SP), no dia 17 de maio de 1980. Graduado em Medicina pela Universidade do Oeste Paulista (2003), Residência em Cirurgia Geral pelo Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (2004-2006), Residência em Oncologia Cirúrgica pelo Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (2006-2008), Doutorado em Medicina (Oncologia Ginecológica) pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo EPM-UNIFESP (2011). Tem experiência na área de Oncologia Clínica e Cirúrgica, atuando principalmente com prevenção, oncologia ginecológica, oncologia geral, oncologia personalizada. É coordenador dos Serviços em Oncologia da Santa Casa de Campo Grande, Hospital Adventista do Pênfigo, Hospital Cassems de Campo Grande e Serviços Públicos de Oncologia dos municípios de Maracaju e São Gabriel do Oeste. Foi idealizador do Programa de Prevenção do Câncer da Cassems e Hospital do Câncer Alfredo Abrão. Atualmente é pesquisador associado do Departamento de Ginecologia da EPMUNIFESP.









Por: Janaina Gaspar