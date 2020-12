BATAGUASSU| Professor Dedé é condecorado com Medalha "Diva Câmara Martins"

Antônio José Sobrinho carinhosamente conhecido como Professor Dedé recebeu no último dia 9 de dezembro, a Medalha "Diva Câmara Martins". A cerimônia de condecoração foi desenvolvida no Clube da Melhor Idade, em Bataguassu, e reuniu um público restrito devido a pandemia da Covid-19.





A ação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), através do Centro Cultural de Bataguassu e Museu Municipal "Helena Meirelles" fez parte da programação alusiva ao aniversário de 67 anos de Bataguassu celebrado no dia 11 de dezembro.





Presente no evento, o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) parabenizou a equipe da Semec/Museu Helena Meirelles pela realização do evento que homenageou figuras importantes para o desenvolvimento e história de Bataguassu.

Caravina lembrou que durante os últimos anos sua gestão procurou estimular a cultura do município. "Entre as nossas realizações implantamos o Centro Cultural, que oferece oficinas culturais diversas atendendo crianças, jovens e adultos. Vamos deixar um legado para a cultura bataguassuense, que com certeza, deverá ter sequência, ter mais investimentos", comentou o gestor.





O vereador Dennis Thomazini (PSDB), que também prestigiou o evento, parabenizou a iniciativa da administração municipal em homenagear pessoas que contribuíram para o desenvolvimento e progresso de Bataguassu.





Além dos já citados, estiveram presentes na entrega da honraria o secretário municipal de Educação e Cultura, Eugênio Inácio dos Santos; Kimie Kawanami Vicari, representante e membro do Comissão de Avaliação da Medalha Diva Câmara Martins; a historiadora do Museu "Helena Meirelles", professora Aparecida Modesto além de demais servidores da pasta.





Medalha





A Medalha "Diva Câmara Martins" é uma condecoração que homenageia cidadãos e cidadãs bataguassuenses de diversas áreas do conhecimento as quais se destacam por terem sido pioneiros em alguma atividade pública, ou por outras razões de significativa relevância para a história de Bataguassu. Criada pelo Decreto Municipal nº 315, de 23 de novembro de 2020, a escolha do homenageado perpassa pelo Conselho Consultivo de Avaliação e Conselho de Políticas Culturais; e obedece diversos critérios.





Diva Câmara Martins, personalidade que dá nome a honraria é célebre representante da área educacional de Bataguassu. Foi esposa do ex-prefeito Ênio Martins. Familiares dela, a filha Maria Aparecida Morente; o genro Luiz Carlos Morente e a neta Sandra Câmara Martins também participaram da noite festiva.





Homenageado





Nascido em 6 de maio de 1946, Antônio José Sobrinho [Professor Dedé] é natural de Pirapozinho; filho do casal pernambucano Antônio Miguel Sobrinho e Expedita Biliu de Amorim, comerciantes que se estabeleceram em Bataguassu durante o período da colonização em meados dos anos 1960.





Formado em Ciências e Matemática, Professor Dedé construiu uma carreira de 38 anos na educação atuando em unidades escolares das redes municipal e estadual de ensino. Já atuou como professor, diretor e coordenador além de trabalhar com a área esportiva como técnico de futebol e comentarista esportivo desde 1990.





Por motivos pessoais, o homenageado não pode participar do evento, mas recebeu posteriormente das mãos da chefe do Núcleo Municipal de Cultura, Regina Freire Maria Oliveira e de Elizete Duarte de Oliveira, membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais a medalha e o certificado de honra ao mérito.





ASSECOM