CAPITAL| Prefeitura prorroga toque de recolher das 22h às 5h até o dia 5 de janeiro

Nova duração de normas contra a proliferação da Covid-19 foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (18).

Vista da cidade de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul — Foto: Silas Ismael

A prefeitura de Campo Grande ampliou o toque de recolher das 22h às 5h até o dia 5 de janeiro. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município nesta sexta-feira (18), com normas que começam a valer na próxima terça (22), já que o último decreto tinha validade até o próximo dia 21.





De acordo com o decreto, o confinamento domiciliar será obrigatório no horário, "exceto para para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, comprovando-se a necessidade ou urgência". O decreto ainda exige que "todos os estabelecimentos e atividades com atendimento ao público devem funcionar com lotação máxima de 40% (quarenta por cento) de sua capacidade permitida e ainda limitados ao máximo de 80 pessoas, inclusive templos, igrejas, festas, eventos esportivos e campeonatos de qualquer natureza.





O decreto ainda proíbe o compartilhamento de objetos, inclusive narguilés e tererés, determina que o horário de funcionamento dos shoppings, todos os dias, será das 10h às 22h e o das atividades de varejo em geral seja das 8h às 21h, além de suspender os cartões do transporte coletivo para estudantes e liberar os cartões do transporte coletivo para idosos apenas entre às 9h até 16h.





O transporte coletivo público urbano ainda ficará limitado em 70% da capacidade máxima permitida e as atividades terão horário de funcionamento das 5h às 23h. Quem descumprir as normas deverá ser punido civil, administrativa e penalmente, além de poder responder por crimes contra a saúde pública e contra a administração pública em geral.





Conforme a prefeitura, as ações são para frear a proliferação da Covid-19 na capital de Mato Grosso do Sul. Campo Grande registrou, nesta sexta-feira, 355 novos casos de Covid-19 e 9 óbitos. Desde o início da pandemia, 54.817 pessoas foram infectadas e 901 morreram em decorrência da doença na cidade.





Por G1MS