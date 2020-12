CAPITAL| Candidato único, Carlão diz que vai reaproximar Câmara da população

Desistência de João Rocha (PSDB) colocou o peessebista próximo do posto máximo do Legislativo local

Vereador é presidente da chapa única para a próxima legislatura ©Ascom/CMCG

"Estamos caminhando para isso". É assim, em tom de cautela, que o vereador Carlão Borges (PSB) trata sua candidatura, em chapa única, para a presidência da Câmara de Vereadores, no pleito do próximo dia 1º de janeiro. A chapa, porém, já está fechada, em consenso, já que o tucano João Rocha desistiu de participar.





Rocha foi o presidente da Casa por dois mandatos, somando quatro anos como o principal líder da Câmara, tendo justamente Carlão em uma das pastas mais importantes, a primeira secretaria. Antes das eleições de novembro, o desejo do peessebista de assumir o posto era latente, se confirmando agora, prestes ao começo de um novo mandato.





Como o João desistiu de disputar, estamos caminhando para uma chapa única. Conversei com todo o pessoal e existe um consenso de que a Câmara precisa de unidade e precisamos conduzir a Casa de um modo que vai ajudar a todos", afirma Carlão.





O vereador ainda pretende reativar as sessões itinerantes, realizadas originalmente às quartas-feiras, mas que estavam suspensas. "Temos que levar a Câmara de novo para os bairros assim quando tivermos uma vacina e as pessoas estiverem imunizadas".





Carlão também crê que o projeto seja concretizado só no segundo semestre de 2021. Ele foi segundo vice-presidente da Câmara Municipal na gestão de Paulo Siufi e segundo secretário sob a gestão de Mário César. Ele assumiu a primeira secretaria em 2015, no lugar de Delei Pinheiro, e foi reeleito para a cadeira mais duas vezes.





"A Câmara tem que ajudar o prefeito, mas o que entendermos que não for bom, vamos debater com ele. Vamos dar celeridade aos projetos que for do interesse do povo, criticar ações, não a pessoa. Acredito que essa legislatura será muito produtiva", conclui Carlão, ao responder sobre sua proximidade com Marquinhos Trad (PSD).





Por Nyelder Rodrigues