Em oito meses, Detran retirou dos pátios mais de 9 mil veículos parados

Desde março foram realizados 20 leilões que esvaziaram as unidades

Pátio do Detran vazio após anos de acúmulo de veículos ©Detran-MS

Em oito meses, Operação “Pátio Zero” retirou mais de 9 mil veículos que estavam parados nas sedes do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de 50 cidades de Mato Grosso do Sul.





Segundo informou o Detran, desde março foram realizados 20 leilões que esvaziaram os pátios das unidades, como é possível ver em imagens que comparam o antes e depois das áreas desocupadas.

Antes da operação, Dezenas de veículos ficavam parados na sede do órgão ©Detran-MS

Depois de anos de acúmulo, a última motocicleta foi retirada do pátio principal do Detran-MS, em junho deste ano. Dois meses depois, o seu segundo pátio também foi esvaziado com a retirada do último veículo, em agosto.





“Para o próximo ano pretendemos alavancar ainda mais os projetos, que permitirão um melhor desempenho e eficiência nos serviços prestados à sociedade em relação à celeridade e abrangência dos leilões de veículos apreendidos e removidos em todo o estado”, comentou o coordenador de Leilões do Detran-MS, Túlio Brandão.









Por Clayton Neves