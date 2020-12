CAPITAL| Agetran atende indicação do vereador Carlão instalando redutor de velocidade na Vila Margarida

Em atendimento a indicações de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN ) realizou instalação de redutor de velocidade na Rua Naviraí, 580 - Vila Margarida. O parlamentar ressaltou que o equipamento de segurança no trânsito foi um pedido da comunidade que reside na região e vinha sofrendo com o abuso na velocidade por parte de alguns motoristas.





“Agradeço a Agetran pelo atendimento e instalação do quebra-molas, esse simples equipamento público pode evitar muitos acidentes. São ações básicas que o Poder Público pode realizar para garantir mais segurança e qualidade de vida para a população”, disse.





Carlão é um dos recordistas em indicações na Câmara da Capital. As indicações são instrumentos legislativos aprovados em Plenário, cuja finalidade é sugerir que outro órgão tome as providências que lhe sejam próprias. Na última sessão ordinária da Casa de Leis, Carlão solicitou melhorias através de indicações nos bairros Nova Lima, Ana Maria do Couto, Nova Campo Grande, Vila Eliane, Jardim Panamá e Jardim Noroeste.









Por: Janaina Gaspar