BATAGUASSU| Semel e Aciaba doam premiação da 1ª Copa Comércio de Futsal para Apae do Município

Evento esportivo foi suspenso na primeira rodada devido pandemia da Covid-19

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) em parceria com a Associação Empresarial de Bataguassu (Aciaba) promoveram ontem (02.12), às 18 horas, o encerramento da 1ª Copa Comércio de Futsal 2020. No ato, o valor da premiação arrecadada para o evento esportivo na ordem de R$ 1 mil foi doado para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bataguassu.





De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Francisco Lopes Cardoso Júnior (Júnior Batata), a Copa Comércio contou com jogos até o dia 18 de março e foi suspensa ainda na primeira fase em razão da pandemia da Covid-19.





Na etapa da competição, conforme Júnior Batata, seis equipes se classificaram para a sequência do torneio, que não ocorreu.





O secretário explica que diante dos fatos, a Comissão Técnica da competição teve a ideia de doar o valor da premiação para a Apae. "Em comum acordo entre as equipes já que as disputas não poderiam mais ter sequência, resolvemos destinar esse recurso para a Apae, que presta um excelente trabalho em nosso município e apoiarmos a entidade", comentou.





Júnior Batata lembrou ainda que por meio de sorteio, três equipes do total de seis que se classificaram na primeira fase da competição receberam troféus de participação. São elas: 1º lugar: Equipe Desossa Marfrig; 2º lugar: Equipe Era do Gelo e 3º lugar: Equipe Laticínio Vale do Pardo.





Além do secretário Júnior Batata, estiveram presentes no ato de encerramento da competição, o presidente da Aciaba, George Saito; o presidente da Apae de Bataguassu, Edemir Barbosa de Oliveira (Tuca); a coordenadora pedagógica da Apae, Rosemar dos Reis Rodrigues; o ex-secretário municipal de Esportes e Lazer, Fábio Eduardo da Silva; o coordenador municipal de Esportes e Lazer, Romildo Bezerra (Zico) e demais funcionários da Semel; além de representantes das equipes finalistas da competição.





