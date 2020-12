A partir do dia 14, Sebrae irá atender na Fundação Social do Trabalho

Parceria com Prefeitura Municipal de Campo Grande garante prestação de serviços de empreendedorismo na Funsat

Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992 ©DIVULGAÇÃO

Com o objetivo de ampliar o atendimento, a partir da próxima segunda-feira (14), o Sebrae/MS prestará os serviços de empreendedorismo na sede da Fundação Social do Trabalho. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, que prevê ainda atendimentos no projeto Funsat Itinerante nos dias 10 e 11 de dezembro.





O espaço será voltado, prioritariamente, para atender microempreendedores individuais (MEI), em temas como abertura e fechamento da empresa, impressão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI) e da Declaração Anual, informações gerais sobre procedimentos de venda, Marketing Digital, entre outros.





Segundo a Prefeitura, a ação integra uma das medidas do plano de retomada do crescimento de Campo Grande por conta da pandemia de Covid-19, e visa estimular soluções de geração de emprego e renda por meio do fomento ao empreendedorismo.





“Essa parceria vem para ampliar o atendimento e estar onde o empreendedor precisa. Quem for à Funsat para fazer algum procedimento, já terá o Sebrae para as questões voltadas ao empreendedorismo”, afirma a gerente de Relacionamento e Experiência do Cliente do Sebrae/MS, Neire Colman.





Funsat Itinerante





Além do ponto de atendimento na Funsat, o Sebrae estará, nos dias 10 e 11 de dezembro, no bairro São Conrado, prestando os serviços de empreendedorismo no projeto Funsat Itinerante. O horário de atendimento será de 8h às 11h, no CRAS São Conrado, localizado na Rua Livino Godoy, número 777.





Serviço





A Funsat fica na Rua 14 de Julho, número 992, Vila Gloria. Mais informações pela Central de Atendimento do Sebrae pelo telefone 0800 570 0800.









ASSECOM/SEBRAE-MS