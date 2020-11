Torra Estoque MS segue até sábado com descontos especiais para população

Sebrae, FAEMS e Associações Comerciais promovem “Black Friday” sul-mato-grossense, maior liquidação do estado

Até este sábado (28), acontece a Torra Estoque MS, considerada a maior liquidação do estado. Ao todo, são seis dias com descontos especiais para os consumidores, com a adesão de 25 municípios sul-mato-grossenses. As lojas participantes estão disponíveis no site Pede por Perto





A ação é promovida pelo Sebrae/MS, a Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (FAEMS) e as Associações Comerciais, que convidaram três mil empresas para participarem da iniciativa. O objetivo é fazer uma versão sul-mato-grossense da tradicional Black Friday, que foi incorporada pelo varejo brasileiro.





“Seguindo a Balck Friday, a Torra Estoque MS é uma campanha onde os pequenos negócios podem se preparar para as vendas de Natal, fazendo uma grande liquidação, gerando capital para comprar novos estoques e começar as compras natalinas de uma forma positiva. A gente espera que as pessoas façam uma boa adesão”, afirma a analista-técnica do Sebrae/MS, Isabella Fernandes.





As lojas participantes e os descontos, definidos por cada comerciante, podem ser conferidos na plataforma Pede por Perto: pedeporperto.com.br . O site lista os pequenos negócios dos municípios brasileiros, e foi criado durante a pandemia para estimular a presença digital das micro e pequenas empresas de forma simples, fácil e gratuita.





Torra Estoque MS





Data: 23 a 28 de Novembro. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.









ASSECOM/SEBRAE-MS