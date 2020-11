Acolhimento às mulheres vítimas de violência é tema de campanha do MPMS

Lançamento da campanha será nesta quarta-feira na Procuradoria-Geral de Justiça

“Estamos aqui para apoiar você” é a frase-chave da campanha do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, que será lançada nesta quarta-feira (25/11) às 14 horas na Procuradoria-Geral de Justiça em Campo Grande. A iniciativa é realizada por meio do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Constitucionais do Cidadão, Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência e do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (NEVID), em alusão aos “16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”.





Organizada pela ONU Mulheres, os “16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres” é uma mobilização da sociedade civil e do poder público, engajados no enfrentamento a esta questão.





A campanha, criada pela Assessoria de Comunicação do MPMS, contou com a colaboração de parceiros e fornecedores para a produção de cartazes, panfletos, “backbus”, “busdoors”, comerciais para rádio e televisão e posts nas redes sociais que estimulam as vítimas de relacionamentos abusivos a reconhecerem que foram agredidas e buscarem ajuda.





Em Campo Grande, a campanha será concentrada principalmente em regiões que, segundo os registros da 72ª Promotoria de Justiça, que atua na Casa da Mulher Brasileira, apresentam o maior índice de violência contra as mulheres, entre eles: Aero Rancho, Moreninhas, Tiradentes, Noroeste, Nova Lima, Nova Campo Grande, Regiões do Anhanduzinho e Imbirussu.





A campanha





A Campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres” foi criada em 1991 por 23 feministas de diferentes países, reunidas pelo Centro de Liderança Global de Mulheres (CWGL), localizado nos Estados Unidos. Trata-se de uma mobilização educativa e de massa que luta pela erradicação desse tipo de violência e pela garantia dos direitos humanos das mulheres.





O objetivo estratégico da campanha, no Brasil, é dar visibilidade às diversas formas de violência de gênero e doméstica contra as mulheres previstas na Lei Maria da Penha, como uma questão pública a ser enfrentada no âmbito dos direitos humanos e da luta por uma nova sociedade mais igualitária, sem opressão e exploração.





Serviços





A mulher que sofreu violência doméstica pode buscar ajuda e orientação na 72ª Promotoria de Justiça que funciona nas dependências da Casa da Mulher Brasileira, por meio do telefone (67) 3318-3970. As linhas de ônibus que passam em frente à Casa da Mulher são: 409, 413, 414, 415 e 421.









Por: Ana Paula Leite com colaboração de Cynthia Silveira - ASSECOM/MPMS