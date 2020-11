Tempo aberto e calor de até 41°C são esperados para este sábado (28)

Com o tempo aberto e o sol forte, a temperatura sobe bastante e a virada de mês será de muito calor em Mato Grosso do Sul.





A previsão para este sábado (28) é de céu claro a parcialmente nublado. Embora as expectativas de chuva sejam baixas, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) não descarta a possibilidade de pancadas rápidas de chuva, pois a umidade do ar e as temperaturas estarão favoráveis a formação de áreas de instabilidades.





A umidade relativa do ar poderá atingir estado de alerta a saúde, com variação entre 65% a 25% ao longo do dia. Ingerir muita agua, umidificar ambientes, evitar exposição direta ao sol nas horas mais quentes e redobrar atenção com idosos e crianças são importantes.





Os termômetros poderão registrar temperatura mínima de 20°C e máxima de 41°C no Estado, e para a capital essa mesma variação está estimada em 24°C a 38°C.





A expectativa do Climatempo é de que dezembro ainda comece com tempo seco e quente na maior parte da região centro-oeste do País, pois o calor ainda será forte. Mas aos poucos a umidade vai retornando e entre os dias 02 e 06 de dezembro há expectativa de bons acumulados de chuva no sul do Estado.





Por: Mireli Obando