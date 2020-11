HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (28)

Áries - 21/03 a 20/04

Assuntos financeiros ganharão perspectiva mais ampla. Aproveite o sábado para analisar contas e investimentos. Evite fazer compras sem pensar e não se engane com ilusões. Bom mesmo será planejar o futuro com visão realista e conquistar sua independência. Oportunidade de expansão profissional, promoção ou de negócios estarão a caminho. Viagem à vista!





Touro - 21/04 a 20/05





Aproveite a passagem da Lua por seu signo para cuidar dos seus interesses, da beleza e da reputação. Sábado gostoso para apostar nos sonhos, jogar a autoestima para cima e ser fiel aos seus princípios. As conversas de hoje resolverão diferenças e aumentarão a confiança numa relação especial. Aumente a fé. Mudanças virão para melhor. Viagem favorecerá o amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Troque confidências com o par e compartilhe sonhos. O sábado será relaxante e íntimo. Visualize o futuro, mergulhe nos sentimentos e cuide da sua energia com meditação e sintonia espiritual. O Sol iluminará os relacionamentos. Aproxime amizades. Companheirismo e confiança fortalecerão um vínculo especial. Inclua atividades gostosas na rotina. Amor em alta!





Câncer - 21/06 a 21/07





Fortaleça amizades, expresse seu carinho e firme relações. Conversas num tom profundo trarão mais confiança no amor. Vá direto ao ponto e estabilize um relacionamento especial. A fase favorecerá o casamento. Se estiver só, alguém chegará para ficar em breve. O importante será manter os pés no chão, controlar a ansiedade e fazer boa escolha. Planeje o futuro.





Leão - 22/07 a 22/08





Entendimento com a família e maior organização tornarão o cotidiano mais gostoso. Aproveite o sábado para pensar no futuro, decidir uma viagem e curtir os filhos. Encerre assuntos do passado e renove os sentimentos. Um toque original na decoração da casa, ou reforma, aumentará o conforto e bem-estar. Conexões com pessoas queridas de longe alegrarão o dia.





Virgem - 23/08 a 22/09





Conversas carinhosas com quem está longe alimentarão o coração, hoje. Aproveite o sábado para encurtar distâncias num relacionamento especial, com vídeo-chamada ou mensagens carregadas de emoção. Notícias internacionais levantarão preocupações. Esclareça o passado e fortaleça laços familiares. Palavras instigantes e ar de mistério no amor. Paixão em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Conversas com irmãos incentivarão novos planos. Você contará com bons apoios para concretizar um projeto pessoal e investir num estilo de vida mais gostoso. Aproveite o sábado para fortalecer laços familiares, mergulhar nos sentimentos e encontrar respostas de questionamentos íntimos e existenciais dentro de você. Pense positivo e decida rumos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Momentos carinhosos no amor darão sabor ao sábado. Solte a imaginação e embarque num clima romântico. Planos da relação terão que esperar por melhores condições. Aproveite o dia para por as comunicações e leituras em ordem. Estudos estarão aquecidos. Valerá pesquisar assuntos de trabalho e adiantar uma tarefa. Ganhar mais dinheiro será o foco desta fase.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Crie, inove e curta atividades diferentes. Prazeres gastronômicos, cuidados de saúde e entusiasmo com um novo projeto anunciam um sábado gostoso. Arrisque uma nova receita na cozinha e teste outros sabores, com temperos exóticos. Valerá também imprimir uma energia positiva na casa, arrumar os vasos de flores ou o jardim. Amor com sensibilidade amplificada.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Bom humor, paixão, novidades inspiradoras e clima divertido darão uma gostosa sensação de prazer, neste sábado. Comemore conquistas a dois, ou comece um namoro, mesmo que for à distância. Não arrisque a saúde em eventos sociais. Prefira assistir a um bom seriado em casa e pesquisar assuntos interessantes na internet. Amizades de longa data darão notícias.





Aquário - 21/01 a 19/02





A conversa vai rolar solta, hoje. Mesmo sem sair de casa, notícias e novidades chegarão até você por amizades próximas. Hora de dar um trato na casa e investir em mais conforto. Negócios imobiliários estarão aquecidos. Bom momento para compra, venda ou decisões de moradia. Os pensamentos se voltarão para o futuro. Desenhe planos de longo prazo.





Peixes - 20/02 a 20/03





Pesquise um roteiro de viagem, converse com quem está longe e fortaleça amizades. Palavras carinhosas encurtarão distâncias nos relacionamentos familiares e no amor. O Sol iluminará a carreira e os caminhos para o futuro. Consolide amizades, some forças e conte com um grupo poderoso para concretizar um empreendimento financeiro. Amigos apoiarão seus projetos.





Por: ROSA DI MAULO





