Tempestade com ventos derruba parte de hangar e destrói aeronaves

Hangar privado fica no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Luque, no Paraguai

Parte das aeronaves que foram destruídas ©ABC Color

Parte de um hangar particular caiu na manhã deste domingo (15) após tempestade com ventos que atingiu a cidade de Luque, próximo a Assunção, capital do Paraguai. Várias aeronaves ficaram danificadas.





De acordo com o site Abc Color, o hangar da empresa Decsa fica no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi e os aviões são de diferentes proprietários e sofreram todo tipo de danos em vários graus.





Imagens registradas do hangar mostram algumas aeronaves partidas ao meio e outros aviões, principalmente pulverizados foram arrastados para uma vala pelo vento forte.





Ainda segundo o ABC Color o diretor do aeroporto, Douglas Cubilla disse não saber o momento exato da queda do hangar, mas confirmou os danos em várias delas.

©ABC Color

Sobre os danos ao hangar, Cubilla disse que os danos foram mínimos, mas que a situação ainda está sendo avaliada.





Já no aeroporto, os danos causados pela tempestade incluíram o rompimento de uma coluna de concreto do quebra-mar presidencial e o desprendimento de telhas do telhado de um posto de segurança militar.





A tempestade com ventos intensos foi registrada na noite de sábado e madrugada de domingo. A região ainda registra chuva fraca na manhã de hoje.









Por: Ana Paula Chuva