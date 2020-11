DOURADOS| Começa a chover na Cidade e anuncia chegada de temporal no dia de eleição

Esperada pelos douradenses, chuva já amenizou a temperatura e melhorou umidade do relativa do ar

Céu fechado com nuvens carregadas já podem ser vistos na cidade na manhã deste domingo (15) ©Hélio de Freitas

Chuva fraca que começou a cair em Dourados anuncia chegada de temporal previsto para a cidade neste domingo (15). Segundo a meteorologia, a previsão é de chuva de até 100 milímetros no dia, com ventos intensos que podem entrar entre 60 e 100 quilômetros.





Esperada pelos douradenses, a chuva que começa a cair já amenizou a temperatura e melhorou a umidade do relativa do ar. Por causa da eleição, muita gente se apressou para votar antes que o tempo feche ainda mais.





No alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há informação de que a tempestade prevista terá grau severo de perigo, com risco de corte de energia elétrica, estragos, queda de árvores e alagamentos. A validade do aviso segue até às 20 horas de hoje.





Com o agravamento da chuva, a recomendação é de que moradores não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Desligamento de aparelhos elétricos e do quadro geral de energia também é aconselhado.

Chuva fez eleitores se anteciparem para votação que acontece hoje ©Hélio de Freitas











