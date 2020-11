SONORA| População reelege Enelto, com 50,35% dos votos

Candidato do DEM vai administrar o município por mais 4 anos

O prefeito Enelto (DEM) foi reeleito com 50,35% dos votos em Sonora, distante 363 quilômetros de Campo Grande. Na segunda posição, ficou Clarice (MDB), com 48,68% . A eleição teve três concorrentes em busca do comando municipal da cidade pelos próximos 4 anos.





As principais fontes de renda da cidade são a agroindústria e o turismos de eventos. A cidade é atravessada pela rodovia federal BR-163, que a liga, ao sul, com Campo Grande, a capital do Estado e, ao Norte, com Cuiabá (MT).





Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a cidade tem uma população estimada em 19.721 pessoas neste ano. Faz divisa com o estado de Mato Grosso e os municípios sul-mato-grossense de Pedro Gomes, Coxim e Corumbá.





Em sua história, a cidade foi formada a partir de terras tomadas pelo Comandante Mauricio Coutinho Dutra, ligado ao então presidente Getúlio Vargas, por volta de 1964. Em 1978, foi implantada a Usina Aquárius, a 1ª de produção de álcool projetada no Brasil para a região do cerrado. A mão de obra necessária para o empreendimento acabou ajudando a povoar a região.





Em 1988, foi criado o município de Sonora, ficando o mesmo pertencendo à Comarca de Pedro Gomes, de cujo Município foi desmembrado. Dada sua emancipação política neste ano, seu primeiro mandato ocorreu pelo então Prefeito João Cavalcante Costa. O município foi instalado em 1 de janeiro de 1989.





