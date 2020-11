JARDIM| Clediane Areco eleita para prefeitura do Município

Disputa teve pequena diferença de votos entre Cleidiane e o segundo colocado

Clediane venceu a disputa e comanda a cidade pelos próximos 4 anos ©ARQUIVO

A Prefeitura de Jardim foi disputada por seis candidatos e a festa da vitória ficará com Clediane Areco Matzenbacher do DEM. Ela teve 37,08% dos votos válidos contra 36,92% do segundo colocado Guilherme Monteiro (PSDB).





Cidade de 26.238 moradores, Jardim fica na porção centro-oeste do Estado. É um dos quatro municípios que integram o complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, junto com Guia Lopes da Laguna, Bonito e Bodoquena, muito conhecido, portanto, pelas belezas naturais.





