SIDROLÂNDIA| Daltro Fiuza é eleito com 46,44% dos votos válidos

Candidato teve a candidatura contestada e rejeitada pelo TRE

Daltro já foi prefeito no município e depende de decisão do TSE para assumir ©Noticidade

Daltro Fiuza (MDB) foi eleito prefeito no município de Sidrolândia, distante 72 quilômetros de Campo Grande, com 46,44% . Mas como o nome dele está sub judicie, a situação fica em aberto até julgamento do TSE.





A eleição teve três concorrentes em busca do comando municipal da cidade. Em segundo lugar ficou Enelvo Felini, com 39,51% , que assume caso o Tribunal Superior Eleitoral confirme a decisão regional. Os dois já foram prefeitos no município.





Quem levar, vai administrar um cidade que tem entre as principais fontes de renda da cidade são as indústrias de têxtil e alimentício.





Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a cidade tem uma população estimada em 59.245 pessoas neste ano. Faz divisa com os municípios de Terenos, Rio Brilhante, Campo Grande, Maracaju e Dois Irmãos do Buriti.





Conhecida desde o início do século XVII, quando a região foi devassada pelos sertanistas bandeirantes, Sidrolândia passou apenas a ser povoadas com a chegada da família do sertanista mineiro Gabriel Francisco Lopes.





No dia 25 de abril de 1944, com a denominação de estação de Anhanduí, foi inaugurada, na povoação de Sidrolândia, a estação telegráfica e ferroviária da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, no ramal que liga Campo Grande à Ponta Porã e que se transformou num dos esteios do progresso da nova comuna.





Firmou-se tal modo o desenvolvimento dessa localidade que levou o Governo do Estado a criar em 1948, o Distrito de paz de Sidrolândia.





Por Tainá Jara