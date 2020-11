CAMAPUÃ| Manoel Nery eleito para a Prefeitura com 57% dos votos

Manoel foi eleito com 57% dos votos ©MS Noticias

Com 57,15% dos votos válidos, o candidato Manoel Nery (DEM) venceu as eleições em Camapuã, cidade a 133 Km de Campo Grande. Lá, quatro concorreram à vaga de prefeito. No segundo lugar ficou Luiz Gonzaga (PP) com 37,22% dos votos.





Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a cidade tem população estimada em 13.693 em 2020 e economia baseada na agropecuária.





No início do século XX, alguns fazendeiros (como Francisco Faustino Alves, Protázio Paulino de Melo, Joaquim Capestana, Benedito Bonfim, Camilo Bonfim e Lázaro Faustino) solicitaram por intermédio da Prefeitura de Coxim a criação do Patrimônio de Camapuã.





Essa pretensão se realizou com a Lei nº 845 de 3 de novembro de 1921, em que o governo do estado reservou 3.600 hectares para a povoação de Camapuã, no município de Coxim.





Em 1924, João da Mota construiu no lugar a primeira casa comercial. E logo iniciou a construção de uma igrejinha, mas não foi possível concluir pois o mesmo faleceu.





Em 19 de maio de 1933 (pelo Decreto nº. 272) foi criado o Distrito de Paz de Camapuã administrado pela Comarca de Coxim, sendo instalado em 22 de julho de 1933.





O Decreto nº. 319, de 30 de outubro de 1933, reserva 500 hectares para o patrimônio da povoação de Camapuã, no Município de Coxim. A Lei nº. 134, de 30 de setembro de 1948 transformou Camapuã em Município.





Por Lucia Morel