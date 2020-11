Semana será marcada pelo retorno das chuvas em Mato Grosso do Sul

Depois de alguns dias com a atuação de uma massa de ar seco que impediu a formação de nuvens de chuva em Mato Grosso do Sul, a meteorologia aponta o aumento de áreas de instabilidades e o retorno gradativo das chuvas a partir desta segunda-feira (9).





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições de tempo para este início de semana são de céu nublado passando a nublado. Pancadas de chuva podem ocorrer entre o fim da tarde e noite nos setores sudoeste, sul, central e parte da região do bolsão.





É necessário que a população fique atenta a possíveis condições adversas, tais como chuvas intensas, ventos fortes, raio e granizo.





A umidade do ar estimada para esta segunda varia entre 70% a 35%. Durante o dia são esperadas temperaturas elevadas no Estado que podem variar entre 20°C a 41°C, e na Capital entre 20°C e 36°C.

As chuvas voltam ao Estado a partir de hoje, segundo prognóstico quinzenal do Cemtec. Pelo menos até dia 14 os acumulados podem chegar a 50 milímetros em todas as regiões. Embora o volume de chuva esperado seja baixo, é necessário que a população fique atenta às possíveis condições adversas como chuvas intensas, ventos fortes, raios e granizo.





Por: Mireli Obando