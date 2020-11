HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (9)

As coisas podem mudar de um momento para outro no amor diz o horóscopo do dia. Está nas suas mãos crescer e prosperar como profissional. Você chegou a um nível onde tudo é possível, você só terá que fazer uso inteligente de todo o conhecimento adquirido. No campo da saúde, físico e mental, você vai estar muito bem. Não pule o café da manhã, algo que acontece quando se vai trabalhar com pressa, e quando se sentar à mesa, saboreie os pratos calmamente.