Prefeito de Coxim enfrenta 8h de cirurgia para retirada de um tumor no crânio

Aluízio São José (PSB) passa por cirurgia no Hospital El Kadri, em Campo Grande

Aluízio São José (PSB) enfrenta 8h de cirurgia para retirar tumor no cérebro ©ARQUIVO PESSOAL Aluízio São José (PSB), atual prefeito de Coxim, distante 260 km da Capital, está passando por cirurgia no cérebro neste momento, no hospital El Kadri, em Campo Grande, para retirada de um tumor no crânio.





Durante o procedimento, que começou às 7h e tem previsão de acabar às 15h, a equipe do neurocirurgião Paulo Kadri fará a remoção de um tumor no cérebro do prefeito. De acordo com o gabinete do prefeito, a expectativa dos médicos é que o tumor seja benigno.





O atual prefeito de Coxim descobriu o tumor durante um exame de rotina, na visão, há aproximadamente 60 dias. A equipe médica acredita que o tumor tenha alguns anos, por conta do tamanho.





Na manhã de hoje (17), familiares e amigos de Aluízio se reuniram em frente à prefeitura da cidade, em corrente de oração.

Em frente à prefeitura de Coxim, familiares e amigos fazem corrente de oração







Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ana Oshiro