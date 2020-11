Concurso público tem 78 vagas e salários chegam a R$ 3,2 mil em MS

As vagas são para candidatos de nível médio e superior

O CRF-MS (Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul ) abriu concurso público com 78 vagas ao todo, com oportunidades para profissionais de nível médio e superior em Campo Grande. Entre as vagas, 8 são para início imediato e 70 são para cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 3,2 mil.





Os profissionais irão desempenhar atividades em jornada de 40 horas semanais e salários variam de R$ 1.224,70 a R$ 3.240,56. Confira as vagas ofertadas: Analista de Informática (salário de R$ 2.939,20, 5 vagas em cadastro reserva); Assistente Administrativo (salário de R$ 1.224,70, 5 vagas e 40 em cadastro reserva); Auxiliar de serviços jurídicos (salário de R$ 2.939,20, 5 vagas em cadastro reserva); Contador (salário de R$ 2.939,20, 5 vagas em cadastro reserva); Farmacêutico (salário de R$ 3.240,56, 5 vagas em cadastro reserva); Farmacêutico fiscal (salário de R$ 3.240,56, 1 vaga e 10 vagas em cadastro reserva).





Os interessados podem se inscrever pelo site até o dia 21 de dezembro. A taxa de inscrição varia de R$ 48 a R$ 50. As provas do concurso serão aplicadas em Campo Grande no dia 24 de janeiro de 2021.





Fonte: Midiamax

Por: Mylena Rocha