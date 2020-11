PONTA PORÃ| Suspeito de assalto é morto em troca de tiros com Civil

Dupla teria atacado dono de posto de gasolina quando policial, que estava no estabelecimento, reagiu a tiros

Um dos suspeitos foi morto a tiros, enquanto o outro fugiu para o Paraguai mesmo baleado ©Ponta Porã News

Homem foi baleado e morto no início da tarde desta quinta-feira, em Ponta Porã, distante 324 quilômetros de Campo Grande. Ele é suspeito de envolvimento em assalto a um posto de combustível localizado na Avenida Brasil.





De acordo com o site Ponta Porã News, ele chegou a trocar tiros com um policial que estava no local.





Conforme testemunhas, ele e o comparsa chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e atacaram o proprietário do comércio, que foi ferido com um tiro de raspão no peito e na mão.





Policial civil, que estava no local no momento do assalto, tentou impedir o crime e houve troca de tiros no interior do estabelecimento.





O outro suspeito foi atingido, mas conseguiu fugir em direção ao Paraguai.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Tainá Jara