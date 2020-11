PONTA PORÃ| Maria´s Store: elegância e atualidade têm novo endereço na fronteira

Empreendimento pesquisa tendências contemporâneas e padrões de época para atender variedade de estilos

Uma proposta arrojada e comprometida com as exigências de quem faz da moda e do bem vestir soluções de conforto, praticidade e satisfação. Assim pode ser definido o conceito do novo endereço de elegância e beleza em Ponta Porã, a Maria`s Store. Inaugurada no último dia 13, a loja retrata a sensibilidade e a visão mercadológica das sócias Maria Goreti (diretora do site Correio MS) e sua filha Laryssa Franco, estudante de Medicina.





Para empregar um conceito contemporâneo, a Maria´s Store pode ser classificada como um empreendimento direcionado às mulheres empoderadas e que fazem do ato de vestir uma afirmação marcante de sua personalidade. No entanto, o ambiente atende também outras expectativas, considerando os apelos de diferentes épocas e estilos que constantemente são revisitados pelas grifes mais badaladas do mundo.





Para oferecer essas possibilidades à clientela, as empresárias elaboraram um projeto de excelência nos detalhes. Uma loja com conceito industrial que combina o moderno e o inventivo dentro de um espaço aconchegante e climatizado, no centro desta cidade na fronteira com o Paraguai. "É um sonho que nasceu em nosso coração. Em março deste ano alugamos o salão e duas semanas depois veio a pandemia. Nesse período fomos elaborando tudo e dando continuidade, mesmo com as incertezas da circunstância", recorda Maria Goreti.





Ela e a filha atribuem à fé em Deus e ao apoio da família e dos amigos os créditos por terem superado as dificuldades para chegar até esse momento. "Deus nos abençoou e cuidou de tudo para nos proporcionar essa realização. Escolhi o dia 13 para a inauguração não por um acaso. As minhas duas filhas, minhas duas Marias - Laryssa e a odontóloga Jéssika - nasceram num dia 13", relata Maria Goreti.





BASE FAMILIAR - Ao destacar a base familiar amorosa como suporte de suas iniciativas, o olhar de Laryssa para a loja é também de envolvimento afetivo, mesmo num ambiente comercial. "O desejo é que nossas clientes entrem em nosso espaço e sintam-se em casa, experimentem o amor em cada detalhe e em cada peça escolhida. O importante é que ao vestir-se todas possam sentir-se com a autoestima renovada, revigorada".





Goreti e Laryssa fazem questão de realçar outros itens fundamentais na materialização do investimento. Citam que o mobiliário da loja tem um conceito industrial desenhado pelo engenheiro Luís Cezar Urio e foi produzido na Urio Metalúrgica, de Dourados. A decoração ficou sob a responsabilidade da filha e irmã Jessyka, a iluminação está assinada por Bruno Lopes, da Zé Barberclub. O jovem Luiz Carlos Junior (filho de Goreti) e Louise Gomes se encarregaram da cobertura jornalística com produção de vídeo e imagens da inauguração.





Serviço





Para visitar a Maria`s Store o endereço é Rua Marechal Floriano Peixoto, 1262, centro de Ponta Porã. O telefone de contato é (67) 9 9633-2712. E para seguir nas redes sociais o caminho é o Instagram @mariasstorepp