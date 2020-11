BATAGUASSU| Colisão entre duas motos termina com morte de jovem de 20 anos

Cauê Souza Dias chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital

Cauê de 23 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu logo após dar entrada no Pronto Socorro Municipal ©Da Hora Bataguassu

O moto-entregador Cauê Souza Dias, 20 anos, morreu em acidente de trânsito envolvendo duas motos. O caso aconteceu na noite de ontem (21), em Bataguassu, distante 335 quilômetros de Campo Grande.





Conforme o site Da Hora Bataguassu, Cauê seguia pela Avenida Nova Porto XV de Novembro numa motocicleta Honda Biz, quando no cruzamento com a Rua José Vicente Vitiritti se envolveu em acidente com uma Honda Tintan, conduzida por uma jovem de 23 anos.





Com o impacto da colisão, os dois sofreram ferimentos graves e foram socorridos ao Pronto Socorro Municipal por equipes do Corpo de Bombeiros. Cauê não resistiu e morreu logo após dar entrada no hospital. Não há informação sobre o estado de saúde da outra vítima.





Por Viviane Oliveir





