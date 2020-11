PARANAÍBA| Maycol Queiroz (PDT) se elege prefeito em Paranaíba

Atual prefeito não concorreu a reeleição e deixou caminho aberto para a chegada de novo gestor para mandato até 2024

Maycol Queiroz se elegeu prefeito pelo PDT em Paranaíba ©ARQUIVO

Uma das mais tradicionais e antigas cidades de Mato Grosso do Sul tem novo prefeito: Paranaíba - localizada a 422 km de Campo Grande - será comandada entre 2021 e 2024 por Maycol Queiroz (PDT), o mais votado entre seis candidatos a prefeito.





Queiroz foi eleito com 35,21% dos votos válidos, somando 7.674 votos conquistados em uma eleição bastante disputada, agitando o cenário do poder na região nordeste de Mato Grosso do Sul - também integrante do popular Bolsão às margens do rio Paraná.





O atual prefeito, Ronaldo Miziara (PSDB), decidiu não concorrer à reeleição após quatro anos à frente do Executivo paranaibense, abrindo a certeza da mudança de prefeito. As seis candidaturas deram ampla opções para os eleitores locais.





Quem assume a partir do dia 1° de janeiro do ano que vem encontrará uma população estimada em 42.276 habitantes com o melhor resultado de índices educacionais avaliados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no Mato Grosso do Sul.





Ele também vai de encontro com um PIB (Produto Interno Bruto) per capita de R$ 28,5 mil, o 42º entre os 79 municípios sul-mato-grossenses, além de uma receita na casa dos R$ 130,5 milhões, conforme números de 2017. OS repasses são a origem de 71% das receitas.

Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Nyelder Rodrigues