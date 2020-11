COSTA RICA| Delegado Cléverson vence eleição com 50,61% dos votos válidos

Delegado Cléverson obteve 50,61% dos votos, enquanto Leandro Bortolazzi, obteve 49,39%

Delegado Cléverson foi eleito prefeito em Costa Rica ©Costa Rica em Foco

Cléverson Alves dos Santos, o Delegado Cléverson (PP) foi eleito com 8.008 votos, 50,61% do total válido.





Bortolazzi conseguiu 7.814 votos, 49,39% do total, segundo dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Brancos e nulos somaram 607 votos.





Localizado a 305 km de Campo Grande, o município tem 21.142 habitantes. A colonização na região começou a partir de 1838. Já o povoamento de Costa Rica, propriamente dito, teve início por volta de 1926, quando José Ferreira da Costa procedente de Nioaque, fundou a fazenda Imbirussu.





Por volta de 1961, o fazendeiro decidiu criar um povoado, destinando área de 236 hectares do imóvel rural para loteamento.





A economia do município tem vocação para a agropecuária, sendo considerada a capital estadual do algodão. Outro destaque é o esporte de aventura, que atrai turistas de toda a parte para conhecer o Parque Nacional do Sucuriú.





Por Aline dos Santos