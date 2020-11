PANDEMIA| MS tem 90.299 casos confirmados de coronavírus e 1705 óbitos pela doença

Em Mato Grosso do Sul o coronavírus continua a registrar um avanço significativo da doença, com 575 novos casos nesta quinta-feira (19), segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado.





Com isso, o Estado registra 90.299 casos confirmados da doença. Além disso, a pandemia fez novas vítimas, com seis óbitos e um total de 1.705 mortes desde o início da doença.





Em recuperação, 5.970 pessoas estão em isolamento domiciliar e 281 pessoas estão internadas, deste total, 165 em leitos clínicos, sendo que 105 é pelo SUS e 60 pela rede privada. Em UTIS, 69 estão internadas pelo SUS e 47 na rede privada, com total de 116 internações.





De acordo com a SES, 82.273 pessoas estão recuperadas da doença.

















Por: Ana Brito